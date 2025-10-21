Al Teatro di Villa Lazzaroni venerdì 31 ottobre BAX, una serata con Ernesto Bassignano

Primo appuntamento di stagione al Teatro di Villa Lazzaroni venerdì 31 ottobre con BAX, una serata con Ernesto Bassignano, la sua musica, i suoi disegni, la sua generosa cultura artistica e intellettuale

Primo appuntamento di stagione al Teatro di Villa Lazzaroni venerdì 31 ottobre con BAX, una serata con Ernesto Bassignano, la sua musica, i suoi disegni, la sua generosa cultura artistica e intellettuale. Durante la serata verrà proiettato il docufilm Una vespa targata Cuneo di Davide Trebbi, Fabio Luigi Lionello, Ernesto Bassignano e a seguire sarà presentato il libro di Ernesto Bassignano Mi pare ieri. Ricordi e ritratti di anni irripetibili, Edizioni Minerva.

Una vespa targata Cuneo è il viaggio di un uomo che ha vissuto, sperimentato, goduto, sofferto ed esaltato gli anni della contestazione e che ancora oggi, alle soglie degli ottant’anni, non ha smesso di viaggiare e sognare. Attraverso un’intervista tanto inedita quanto surreale, Ernesto Bassignano, detto Bax, spronato dall’amico Davide Trebbi, racconta sé stesso in una sorta di testamento epico. Ripercorrendo le tappe della sua vita di cantautore impegnato, scopritore di talenti, giornalista, autore radiofonico, scrittore e disegnatore. Il racconto si avvale delle testimonianze di chi lo ha conosciuto ed è stato ammaliato da un uomo insolito e divertente sempre pronto a mettersi in gioco. Un docufilm da sfogliare come quel libro che si è amato e sottolineato, come quel vinile gelosamente custodito, come quella foto in bianco e nero che risalta tra i colori di un arcobaleno immaginario. Graffio e carezza per l’anima.