Stamani su Rai 3 a “Elisir” si parla di stipsi e di dipendenza dai cellulari. In scaletta anche l’alimentazione: i benefici dell’olio d’oliva

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 21 ottobre alle 10.55 su Rai 3, inizierà parlando della stipsi, un disturbo comune: modificare la dieta e lo stile di vita aiuta? Si farà chiarezza in studio con Giancarlo Caletti, gastroenterologo, docente di Gastroenterologia presso l’Università degli Studi di Bologna.

La rubrica “Mangiarsano”, con Laura Rossi, direttrice Alimentazione e Nutrizione dell’Istituto Superiore Sanità, sarà dedicata all’olio d’oliva. Un approfondimento sulle caratteristiche dell’olio e sull’utilizzo in cucina per mantenere le sue proprietà nutritive.

L’argomento dello spazio conclusivo sarà la dipendenza dai cellulari, una paura intensa e ansiosa di essere separati o non avere accesso al proprio smartphone. Quali sintomi provoca questa dipendenza? In studio Federico Tonioni, psichiatra del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, spiegherà come gestire questo problema.