Welcome to my World: il dinner show da sogno di Manuel Dallori alla The Desert Arena di Sharm

Il 31 ottobre 2025, alla The Desert Arena, una location esclusiva situata nel cuore del deserto del Sinai, The Beach Luxury Club, propone un evento unico. E’ “Welcome to my World”, dinner show da sogno ideato da Manuel Dallori, il creatore di The Beach ed altri concept come Cava.

“Welcome to my World” è un sogno che dura una notte, una notte d’emozione, da vivere sotto il cielo stellato del Sinai, non lontano dal centro di Sharm El Sheikh. «Per la terza edizione di un evento che mette in scena la mia idea di intrattenimento, ho pensato prima di tutto ad una location magica, che potesse coinvolgere 500 – 600 persone», spiega Manuel Dallori. «Subito dopo ho cercato un’artista d’eccezione come Bianca Atzei, più volte sul palco di Sanremo, una voce che potesse interpretare una notte magica insieme al nostro corpo di ballo. Quando alla magia di un luogo, si metttono insieme convivialità, servizio curato ed uno spettacolo messo in scena da 40 artisti internazionali, l’emozione in cui partecipa non può che essere forte».

Il corpo di ballo di The Beach, coordinato da Glamour Show, mette sempre in scena spettacoli di qualità nei resort Domina. E quando prendono vita grandi eventi come “Welcome to my World”, il numero di artisti cresce ancora di più.

«Coinvolgiamo soltanto veri professionisti dello spettacolo, provenienti da diverse parti del mondo», continua Dallori. «Sono loro gli interpreti di uno spettacolo in grande stile, pronto a emozionare il pubblico con esibizioni straordinarie, che spesso prendono vita contemporaneamente. Tra le tante performance, spiccano show con aste, cerchi, fuoco, canzoni e coreografie sempre coinvolgenti».

In Dallori, l’idea di proporre dinner show in grande stile, era già nata fine anni ’90, dopo un viaggio a Parigi tra Moulin Rouge, Crazy Horse e Lidò e poi in Costa Azzurra, da Stefano Forever a St. Tropez. In The Beach questo imprenditore dell’intrattenimento ha sempre messo tutta l’energia possibile per realizzare il suo sogno, quello di regalare magia ai suoi ospiti. Non solo: in ogni proposta di The Beach e Cava, non manca un bel po’ di innovazione. «Per arrivare alla meraviglia è sempre necessario innovare e stupire il pubblico almeno un po’», conclude Dallori.

Info e prenotazioni Welcome to my World @ The Desert Arena – Sharm, 31/10/25

Cos’è The Beach Luxury Club

The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento, pensato per tutti coloro che cercano l’esclusività e il divertimento. E’ un ambiente rilassante e chic, in cui godere il mare e la spiaggia e “celebrare la vita” ogni giorno. Cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea. Il menu dà ampio spazio alla tradizione italiana e alle specialità di pesce fresco, ma anche a piatti della cucina internazionale Sushi e Thai firmati The Beach.