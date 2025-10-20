Torna “La Volta Buona” con Caterina Balivo: gli ospiti della settimana

Torna oggi “La Volta Buona” con Caterina Balivo. Tra gli ospiti, Antonia Salzano, Daniel Ducruet, Tiziana Ferrario, Claudio Gioè

Settimana di grandi temi e protagonisti dell’attualità a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, alle 14.00 su Rai 1. Le interviste “one to one” di Caterina Balivo offriranno come sempre ritratti intensi e autentici. Particolarmente attesa la partecipazione di Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis — proclamato santo il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV — che racconterà la fede, la forza e l’eredità spirituale di suo figlio, divenuto simbolo di una santità giovane e moderna.

Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice, parlerà della sua visione del giornalismo contemporaneo, mentre Claudio Gioè, protagonista della quarta stagione di “Màkari”, in onda la domenica su Rai 1, condividerà aneddoti e anticipazioni sul suo personaggio, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna, alle prese con indagini e sentimenti sempre più intrecciati.

Come di consueto, non mancherà un salotto dedicato a “Ballando con le stelle”, con i protagonisti di ieri e di oggi del dance show del sabato sera di Rai 1, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Tra gli ospiti di questa settimana Beppe Convertini, Guillermo Mariotto e Raimondo Todaro.

Nel corso della settimana, La Volta Buona accoglierà in studio volti noti e professionisti per affrontare temi che toccano da vicino il pubblico: dalla chirurgia estetica, con Antonella Fiordelisi, concorrente amatissima di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, al consueto spazio dedicato alla salute e all’alimentazione, con i consigli del professor Giorgio Calabrese. Spazio anche ad un approfondimento su rapporti di coppia e tradimenti, con la partecipazione di Daniel Ducruet, cantante ed ex marito di Stéphanie di Monaco, e una pagina speciale che celebrerà il mondo della televisione, tra curiosità, ricordi ed eventi che, in queste settimane, premiano i volti più amati del piccolo schermo.