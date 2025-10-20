Tennis, Sinner salta la Coppa Davis: “Non ha dato la sua disponibilità”

Sinner non va in Coppa Davis. Volandri: “Non ha dato la sua disponibilità”. Si giocheranno la Final 8 a Bologna Berrettini, Bolelli, Cobolli, Musetti e Vavassori

Niente Jannik Sinner in Coppa Davis. L’ufficialità della decisione del numero due al mondo è stata comunicata dal capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, nel diramare le convocazioni ufficiali in vista della Final 8 che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere. “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025”.

“La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra; a Bologna, sarà ancora una volta un’entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni”, ha detto il capitano azzurro.

Questo il quintetto azzurro: Matteo Berrettini; Simone Bolelli; Flavio Cobolli; Lorenzo Musetti; Andrea Vavassori.

“Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi.

Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall’Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un’ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione”.

“Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano”, ha detto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.

“La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre. Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia”, conclude Binaghi.

Da regolamento ITF, un massimo di tre giocatori nominati può essere modificato fino alle ore 11 italiane del giorno precedente l’inizio delle partite della Final 8, ovvero lunedì 17 novembre.

L’Italia esordirà mercoledì 19 novembre alle 16 contro l’Austria. Questo il programma completo delle sfide:

QUARTI DI FINALE

Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs

Germania

SEMIFINALI

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Repubblica Ceca vs

Argentina/Germania

FINALE

Domenica 23 novembre (15:00)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)