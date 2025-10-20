Stasera al via una nuova settimana di “Fin che la barca va”

Lungo il Tevere con Piero Chiambretti: da stasera su Rai 3 al via una nuova settimana di “Fin che la barca va”

Inizia una nuova settimana in compagnia di Piero Chiambretti e “Fin che la barca va”: venti minuti di navigazione quotidiani, al calar della sera lungo il Tevere, immersi nella bellezza e nella storia di Roma. L’appuntamento giornaliero è a partire da oggi, lunedì 20 ottobre, alle 20.15 su Rai 3. Il programma ospita personaggi del giornalismo, della cultura, della politica, dello sport, del costume e dello spettacolo. Insieme a loro, Chiambretti pone riflessioni su dove si stia andando e in quali acque si stia navigando.

Apre la settimana di “Fin che la barca va” il critico d’arte e curatore Francesco Bonami, ospite di martedì 21 Antonio Caprarica, mercoledì 22 il giornalista e saggista Federico Rampini e giovedì 23 sarà la volta di Francesca Pascale. La settimana si conclude, venerdì 24, con Massimo Giletti. Patrick Facciolo, in ogni puntata, è pronto ad analizzare le strategie comunicative di personaggi pubblici italiani e internazionali.