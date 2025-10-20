Sciopero dei treni il 21 ottobre: possibili disagi per i viaggiatori

Lo sciopero dei treni del 21 ottobre è stato proclamato dalle sigle sindacali COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI

Martedì 21 ottobre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario.

Lo stop durerà dalle 00:00 alle 23:59 e riguarderà solo il personale di manutenzione della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), cioè chi si occupa di binari, segnali e infrastrutture.

CHI SCIOPERA

L’agitazione è stata indetta dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI.

Non partecipano macchinisti e capitreno di Trenitalia e Trenord, quindi i treni dovrebbero circolare, anche se potrebbero esserci ritardi o rallentamenti per la mancanza di interventi tecnici durante la giornata.

COSA FARE SE SI DEVE VIAGGIARE

I passeggeri dovrebbero controllare il proprio treno sul sito o sull’app di Trenitalia o Trenord, dove è pubblicata la lista dei treni garantiti. Per evitare code alle biglietterie, è consigliato comprare i biglietti online.

RIMBORSI E CAMBI

Chi non può viaggiare a causa dello sciopero può: chiedere il rimborso del biglietto (entro l’orario di partenza) oppure spostare il viaggio sul primo treno utile, senza costi aggiuntivi.

Per i treni regionali, il rimborso va richiesto entro 24 ore prima dell’inizio dello sciopero.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)