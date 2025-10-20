Ricette, benessere e buonumore a “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Antonella Clerici torna con “È sempre mezzogiorno!”, in onda da lunedì 20 ottobre a venerdì alle 11.55 su Rai 1 con nuove ricette ideate da cuochi provenienti da tutta Italia. La stagionalità degli ingredienti sarà la protagonista dei consigli di cucina per realizzare piatti gustosi e, grazie anche ai suggerimenti della nutrizionista Evelina Flachi, con un’attenzione al benessere.

Sorprese, giochi telefonici e scherzi saranno gli altri ingredienti della trasmissione realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.

Il cuoco emiliano Daniele Persegani spiegherà passo passo ricette perfette per colazioni, pranzi e cene. Alfio Bottaro progetterà nuovi travestimenti e Fulvio Marino ogni giorno sfornerà lievitati appetitosi. Negli studi Rai di via Mecenate a Milano ci saranno anche Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, e Angela Frenda che racconterà un episodio o un personaggio legato ad un piatto particolare che sarà cucinato in studio.

Infine Federico Quaranta, “vagamondo”, aprirà le finestre della cucina del mezzogiorno su incantevoli paesaggi italiani. Venerdì tornerà l’appuntamento con Carlotta Mantovan che racconterà le novità più “sfiziose” del mondo del food.