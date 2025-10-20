Reinier Zonneveld, Melanie Ribbe al Bolgia per l’Halloween Party

Venerdì 31 ottobre 2025, la notte di Halloween, il Bolgia di Bergamo mette in scena un evento imperdibile. Sul palco c’è un live scatenato di Reinier Zonneveld, artista olandese

Venerdì 31 ottobre 2025, la notte di Halloween, il Bolgia di Bergamo mette in scena un evento imperdibile. Sul palco c’è un live scatenato di Reinier Zonneveld, artista olandese che con la sua techno è da tempo protagonista nei top club di mezzo mondo. In Outdoor Room ecco invece la tech house ad alto potenziale di Melanie Ribbe e con Groove Factory e DJ leggendari come Paolo Martini ed Adrian Morrison. Completano il cerchio di una notte unica Fade Made e Groovers in Lab Room.

Oltre mezzo milione di fan su Instagram, classe ’91, Zonneveld propone live set da 140 BPM (ed oltre) che tolgono il respiro. Spesso il suo sound techno si mescola a sonorità acid e sorprende. Ha remixato un classico come “Natural Blues” di Moby e pubblica su label di riferimento come Anjunadeep, Repopulate Mars o Suara. Ma resta per lui centrale la sua label Filth on Acid, rampa di lancio anche per nuovi talenti. E’ appena uscito il suo super singolo “In De Olie”, techno ad alto impatto piena di colori, ritmo e melodia. In Main Room al Bolgia si balla anche il sound di Alex Rubino, Simon Ricci, Yell, Aann Hop ed Aloisi.

Il 31/10/25 al Bolgia in Outdoor Room ecco invece Groove Factory, che ha come super guest Melanie Ribbe, Nata in Germania e cresciuta in Giamaica, propone tech house semplicemente irresistibile. Ha studiato alla London Academy of Music Production… e si sente, in tracce come “The Key” e “Shake Control”, prodotte con Paco Osuna. Con lei sul palco Paolo Martini ed Adrian Morrison, ovvero la storia dell’elettronica dell’Alter Ego e non solo. Sono accompagnati da Chiara DC, una dei tanti talenti cresciuti in quel top club e pure da Pizeta/Tusan B2B Pap Fall/Lamusic e da Andrea Celano B2B T-White. In Lab Room invece spazio ai suoni di Fade Made e Groovers. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 8 del mattino.

Negli ultimi mesi sono saliti sul palco del Bolgia artisti come horsegiirL, Novah, Charlie Sparks, Deborah De Luca, Ale De Tuglie, Manda Moor, Fantasm, I Hate Models, 999999999, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Ellen Allien, Métaraph, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Franky Rizardo, East End Dubs e tanti altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

https://www.bolgia.it/zonneveld-halloween/

https://www.bolgia.it/melanie-ribbe/

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

Info & prenotazioni 340 46245