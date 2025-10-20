Rambla18, tra ritmi e melodie, su Noixy Records

Abbiamo incontrato i Rambla18, che con il loro sound particolare fanno già da tempo ballare il mondo con sonorità che mettono insieme ritmi e sonorità irresistibili

Abbiamo incontrato i Rambla18, che con il loro sound particolare fanno già da tempo ballare il mondo con sonorità che mettono insieme ritmi e sonorità irresistibili. Il loro sound fa parte del variegato caleidoscopio sonoro di Jaywork Music. Pubblicano la loro musica su Noixy Records / Jaywork Music.

Ci raccontate il progetto Rambla18?

Il progetto Rambla18 nasce da due amici che hanno unito nel 2018 la loro esperienza musicale (40 anni di locali e discoteche come DJ). Abbiamo unito sonorità e ritmiche internazionali con percussioni dal vivo.

Quali sono le vostre più recenti release? Ce le raccontate?

Le nostre release più recenti sono “Rhythm Calling”, “Sacred Rhythm” e “Drum Spirit E Island Paradise”. Su tutti i pezzi abbiamo unito sonorità afrohouse ma con voce femminile e fiati (sax). Potremmo dire che suonano bene soprattutto i remix.

Come definireste il sound di questo progetto?

Melodico e ritmico, ogni nostro pezzo anche se teoricamente simile ha sempre delle diversità. Island Paradise per esempio è un slow tempo ma ballabile ed elegante.

A cosa state lavorando in questo momento?

Dopo un’estate densa di uscite e anche due compilation, abbiamo in cantiere vari progetti. Vedremo quale e cosa fare uscire per l’autunno.

Come vedete il panorama musicale internazionale? E il clubbing?

Questa è una bella domanda. In Europa il panorama musicale è molto diverso, dovuto anche alla programmazione delle radio. La gente spazia moltissimo nei generi musicali e il dancefloor è veramente di ottimo livello. Per il clubbing potremmo dire la stessa cosa, cioè c’è molta più predisposizione alle novità.

E invece come vedete la scena italiana?

Abbiamo la domanda di riserva? Purtroppo siamo lontani da europei e americani. Su dieci radio che ascolti, otto fanno la stessa musica, le altre due o italiano o revival. E troppo pochi vanno a ballare cercando nuove sonorità.

Che consigli dareste a chi si approccia oggi al lavoro del DJ e del produttore?

Ben venga chi ha voglia di esprimersi e fare il DJ. I nostri consigli sono sempre quelli di amare tutta la musica, cercare di essere sempre aperti e non chiudersi in un solo genere. E poi, non mollare mai. Chi ha potenzialità e non molla spesso riesce ad andare avanti.

