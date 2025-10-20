“Napoli rivoluzionaria” stasera su Rai Storia per Cronache dalla Storia

In “Cronache dalla Storia”, in onda lunedì 20 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, Cristoforo Gorno esplora i luoghi della rivoluzione napoletana
Nel 1799 Napoli, capitale del regno borbonico, vive un’esperienza politica e umana straordinaria: la nascita di una repubblica ispirata alle idee di libertà e di uguaglianza diffuse dalla Rivoluzione francese. Illuministi, scienziati, patrioti di tutte le classi sociali sognano un’epoca nuova, al pari di tanti altri rivoluzionari nelle regioni d’Italia.
In “Cronache dalla Storia”, in onda lunedì 20 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, Cristoforo Gorno esplora i luoghi della rivoluzione napoletana per raccontare l’avventura di quei cinque mesi travolgenti in cui si realizza la grande utopia. Un’esperienza che è rivoluzionaria fino in fondo, perché a dirigere il giornale ufficiale che racconta le cronache della repubblica, il Monitore Napoletano, viene chiamata una donna, colta, illuminata, emancipata: Eleonora de Fonseca Pimentel.