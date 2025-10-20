“L’Ucraina ceda il Donbass alla Russia”: Trump mette all’angolo Zelensky

Trump: “La soluzione per l’Ucraina è dividersi il Donbas con la Russia”. Il Financial Times racconta di una “lite furibonda” con Zelensky

Buone maniere di facciata, “liti furibonde” dietro le quinte. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Financial Times durante l’incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, Donald Trump avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni poste da Vladimir Putin per porre fine alla guerra, avvertendolo che la Russia avrebbe “distrutto” l’Ucraina in caso di rifiuto.

Il colloquio, riferisce il quotidiano britannico, sarebbe degenerato più volte. Testimoni raccontano che Trump avrebbe gettato via le mappe del fronte ucraino insistendo perché Zelensky cedesse l’intero Donbass a Mosca. Trump avrebbe inoltre ribadito i punti principali discussi con Putin nel loro incontro del giorno precedente.

In realtà per sua stessa ammissione Trump ha “suggerito” a Zelensky che il modo migliore per porre fine alla guerra in Ucraina sarebbe quello di “tagliare” la regione del Donbass in modo da lasciarne la maggior parte sotto il controllo russo. Insomma, sì: una concessione. “Lasciatelo tagliare così com’è”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. “È tagliato adesso”, si può “lasciarlo così com’è adesso”.



“Potranno negoziare qualcosa più avanti”, ha detto. Ma per ora, dovrebbero “fermarsi sulla linea di battaglia: tornare a casa, smettere di combattere, smettere di uccidere”.

Secondo quanto riportato da Reuters l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff è stato tra coloro che hanno esortato con maggiore insistenza gli ucraini ad accettare una proposta di “scambio” di territorio.

Alla domanda posta in un’intervista alla Fox News condotta giovedì se Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra “senza prendere proprietà significative dall’Ucraina”, Trump ha risposto: “Beh, prenderà qualcosa. Hanno combattuto e lui ha molte proprietà. Ha conquistato alcune proprietà. Siamo l’unica nazione che entra in guerra, vince una guerra e poi se ne va”.

Poi, domenica sera, mentre volava dalla Florida a Washington, Trump ha ribadito la sua posizione secondo cui l’Ucraina avrebbe dovuto cedere territorio facendo in modo che i combattimenti “si fermassero sulle linee in cui si trovano”. “Il resto è molto difficile da negoziare se si dice: ‘Tu prendi questo, noi prendiamo quello’”. Ma alla domanda se avesse detto a Zelensky che l’Ucraina deve cedere tutta la regione del Donbass alla Russia, Trump ha risposto di no.

