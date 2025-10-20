L’oroscopo di oggi, lunedì 20 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Compiendo più azioni contemporaneamente, si rischia di non dare a nessuna di queste la giusta attenzione, di conseguenza, la confusione aumenta. Nebbia nei rapporti personali, ma siamo critici con noi stessi, portando alla luce ciò che va chiarito.
Toro
Le stelle promettono varie aperture e progetti innovativi. Sarebbe sbagliato indugiare o avere dubbi, anche se ci fossero ostacoli da superare. Le resistenze ai cambiamenti fanno parte del nostro segno di Terra, ma possiamo cominciare a osare.
Gemelli
I quadrati della Luna e di Saturno potrebbero dare troppo spazio alla vulnerabilità, creando un contrasto fra emozioni e razionalità. Ci occupiamo in prima persona di questioni familiari, in cui è utile il nostro potere di mediatori.
Cancro
Ascoltiamo la nostra bussola interiore, al fine di vincere le battaglie. Ciò che nel passato si è rivelato difficile ora è più raggiungibile. Giove e Marte favorevoli promettono buoni contatti professionali e per chi è solo, nuove avventure.
Leone
Quando ci mettiamo un’idea in testa, niente e nessuno può fermarci. Con tenacia puntiamo alla meta, ma la fretta può esserci nemica. La coppia è di lunga data? Per mantenere armonia e serenità, cerchiamo un obiettivo comune da sviluppare.
Vergine
La stanchezza si fa sentire. Anche se procediamo gradualmente nelle nostre imprese, a volte tendiamo a mettere troppa carne al fuoco. Se abbiamo in ballo due storie, prendiamoci una pausa, è il momento di fare una scelta definitiva.
Bilancia
Se il cuore è rimasto solo per troppo tempo, c’è voglia di riscatto. Venere nel segno ci regala nuovi incontri ed emozioni forti e sincere. Siamo determinati e pronti a liberarci di ciò che riteniamo sia diventato ingombrante, senza ripensamenti.
Scorpione
Intensi e passionali, oggi, con la Luna in Vergine, ci lasciamo andare all’istinto di analizzare i sentimenti con la logica, ma è solo uno schermo. Siamo pronti a offrire supporto a un collaboratore o conoscente che lavora nel nostro stesso ambito.
Sagittario
La pazienza e la positività fanno parte di noi, ma in questo venerdì le cose non seguono il nostro ritmo, le tensioni annebbiano il buonumore. Arriva il chiarimento che stavamo aspettando, questo ci dà modo di terminare ciò che era in cantiere.
Capricorno
Governati da Saturno, razionali e pragmatici, riceviamo consensi al lavoro, ma c’è chi ritiene il nostro atteggiamento troppo esigente. Nonostante la resistenza tipica del nostro segno, a fronte di una certa spossatezza, avvertiamo un cedimento.
Acquario
La situazione economica, per ora, è il punto debole, ma non così tanto da destare preoccupazioni. Utile contenere le spese fuori programma. Notoriamente spiriti liberi, tendiamo ad avere relazioni basate su rispetto e autonomia reciproca.
Pesci
Possiamo conquistare colleghi e superiori, in un cammino di solide certezze e ritrovata autostima. Ci è data facoltà di esplorare nuovi orizzonti. Giornata sottotono, scarsa concentrazione e poche energie: per oggi lasciamo la nostra mente in libertà.