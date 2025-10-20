“Lo Spaesato” su Rai 2 stasera è a Trecastagni, nel Catanese

È la provincia di Catania la meta di Teo Mammucari nel nuovo appuntamento con “Lo Spaesato”, il people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità, prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time e in onda lunedì 20 ottobre alle 21.20 su Rai 2. La destinazione finale è Trecastagni, a cui arriva passando prima dal borgo marinaro di Santa Maria La Scala e poi da Acireale, città barocca di assoluta bellezza. Teo conosce luoghi spettacolari, antiche tradizioni e paesani simpaticissimi. Fra trattative coi pescatori, cavalli imbizzarriti, cannoneggiamenti di feste patronali, pupi, carretti e mille altre avventure, Teo troverà anche il modo di fare finalmente felici due “cuori solitari”.