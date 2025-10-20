Le tante forme di violenza sulle donne a “Storie di Sera” su Rai 3

Violenza digitale, diffusione di immagini private, foto false affisse sui muri delle città: lunedì 20 ottobre alle 23.35 su Rai 1, se ne parla a “Storie di Sera”
Violenza digitale, diffusione di immagini private, foto false affisse sui muri delle città: lunedì 20 ottobre alle 23.35 su Rai 1, “Storie di Sera” – il programma condotto da Eleonora Daniele – torna con tante testimonianze, per raccontare la violenza sulle donne che assume ogni giorno, nuove forme preoccupanti, da combattere con le leggi ma anche con adeguate forme di prevenzione e di educazione.