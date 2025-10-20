Il film “Un sogno per te” stasera su Rai 5: la trama

Il film “Un sogno per te” di Martin Schreier, in onda lunedì 20 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Con Emilia Schüle, Anatole Taubman, Ken Duken, Svenja Jung: la trama
Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l’uno per l’altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace. È il film “Un sogno per te” di Martin Schreier, in onda lunedì 20 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Con Emilia Schüle, Anatole Taubman, Ken Duken, Svenja Jung, Nikolai Kinski.