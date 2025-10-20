Fantomel e Kate Linn di “Dame Un Grrr” live al Party Club di Porto Viro

“Dame Un Grrr”, il brano di Fantomel e Kate Linn che ha conquistato il pianeta la scorsa estate ed è senz’altro la canzone simbolo del 2025 sabato 25 ottobre 2026 va in scena dal vivo al Party Club di Porto Viro – Rovigo

Dame Un Grrr”, il brano di Fantomel e Kate Linn che ha conquistato il pianeta la scorsa estate ed è senz’altro la canzone simbolo del 2025, un vero inno al divertimento a livello internazionale, sabato 25 ottobre 2026 va in scena dal vivo al Party Club di Porto Viro – Rovigo (Via Mazzini n. 137, , il brano diche ha conquistato il pianeta la scorsa estate ed è senz’altro la canzone simbolo del 2025, un vero inno al divertimento a livello internazionale, sabato 25 ottobre 2026 va in scena dal vivo al Party Club di Porto Viro – Rovigo (Via Mazzini n. 137, https://www.instagram.com/_party_club ).

Sul palco del locale veneto, Fantomel e Kate Linn, ovvero il produttore e la voce di questa canzone così divertente e scatenata, daranno vita ad uno show imperdibile, perfetto per muoversi a tempo fino all’alba, con le sonorità di tendenza a livello internazionale, nei club di tutto il mondo. L’evento è in collaborazione con Kontakt Agency di Francesco Andrisani (che cura il booking per l’Italia di Fantomel e Kate Linn) ed è perfetto per godersi un duo capace di diventare un fenomeno a 360 gradi, non solo musicale.

Come dicevamo, Fantomel e Kate non si limiteranno a proporre live «Dame Un Grrr» ed altri loro successi. Daranno vita ad un show incontenibile, accompagnati da performer e da diverse sorprese. E’ il primo concerto italiano di Fantomel e Kate Linn, un vero evento da non perdere per chi vuol godersi il meglio del pop e della dance internazionali.

Con oltre 100 miliardi di views tra TikTok, Instagram e Shorts e più di 100 milioni di stream su Spotify e YouTube, “Dame Un Grrr”» di Fantomel e Kate Linn è senza dubbio l’inno dell’estate 2025 e non solo. Il successo del brano continua ancora oggi. In Italia e nel resto del mondo è diventata molto più di una hit musicale: dai ragazzi nei club alle famiglie nelle piazze, fino a icone come Madonna, in pochi hanno resistito alla tentazione di ballare o creare un video sulle sue note.

Brano leggero e travolgente, “Dame Un Grrr” è la colonna sonora più spensierata, anche di questo autunno 2025. Non mancano i remix di lusso: Jason Derulo duetta con Kate Linn in una versione pop internazionale, mentre il DJ francese Hugel propone un’interpretazione club oriented che sta infiammando le piste di tutto il mondo.

Cos’è “Dame un grr”?

«Dame un grr», chiede Kate Linn. «Un qué?» risponde Fantomel, che non capisce. Allora la dolce Kate Linn ripete: «Un grr!», un ringhio felino non troppo cattivo, ovviamente. Il dialogo continua, finché Kate Linn non si arrende… e punta sul ritmo: «dame un tu ta ta tu tu ta tu tu cu tu». Ed è proprio lì che inizia il ballo. Quello che avete appena letto – e che sicuramente avete già ballato – è il testo di “Dame Un Grrr”, il tormentone firmato Fantomel e Kate Linn Official.

A metà agosto 2025, finalmente, dopo una lunga attesa trascorsa a preparare il loro show e tanta nuova musica, Fantomel – sempre misterioso e mascherato da fantasma – e Kate Linn – attrice e autrice – partono in tour, con una serie di concerti nei più importanti club e festival europei. Il booking per l’Italia di Fantomel e Kate Linn è, come dicevamo, gestito da Kontakt Agency, l’agenzia di Francesco Andrisani, una realtà con decenni di autentica esperienza internazionale.

Il successo di Fantomel e Kate Linn e della loro “Dame Un Grrr” è stato immediato. Trascinato da TikTok e Instagram, dove milioni di utenti hanno iniziato a utilizzare il brano per coreografie, meme e challenge, in poche settimane ha generato miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo, spopolando inizialmente in Asia e Sud America. Dal calcio agli influencer, fino agli animali domestici protagonisti di video virali, la canzone ha superato ogni confine trasformandosi nell’hit divertente che è oggi.

Dietro questo fenomeno – perché “Dame Un Grrr” è senza dubbio un vero fenomeno – ci sono due personalità molto diverse, ma perfettamente complementari. Kate Linn, all’anagrafe Cătălina Ioana Oțeleanu, classe 1997, è una delle voci pop più interessanti emerse dalla Romania negli ultimi anni. Fantomel è invece un produttore avvolto nel mistero, noto per la maschera che indossa e per un sound che fonde elettronica, pop e latin. Dopo un percorso come produttore dietro le quinte, ha deciso di uscire “allo scoperto” con questo progetto. Il videoclip ufficiale di “Dame Un Grrr”, uscito a inizio luglio, ha consolidato l’impatto del brano grazie a immagini colorate e suggestive, che esaltano l’energia e l’ironia del progetto.

Fantomel x Kate Linn Official – Dame Un Grrr su YouTube

Fantomel e Kate Linn – booking per l’Italia: Kontakt Agency