Dubai Design Week 2025: Moiré Gallery Milano presenta le opere di Isabella Garbagnati

Moiré Gallery Milano debutta alla Dubai Design Week 2025 partecipando a Editions, la fiera del Medio Oriente dedicata all’arte e al design in edizione limitata, con le opere di Isabella Garbagnati

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte e concept store nel cuore del Quadrilatero della moda di Milano, fa il suo debutto alla Dubai Design Week 2025 con la partecipazione a Editions, la fiera del Medio Oriente dedicata all’arte e al design in edizione limitata, nell’ambito dello spazio espositivo Downtown Design al Dubai Design District (d3).

Dal 5 al 9 novembre 2025, Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery Milano, presenta nella città simbolo dell’innovazione, una selezione di opere di Isabella Garbagnati architetta e designer italiana.

Figlia d’arte – nonno architetto e parente diretta di Gio Ponti – Isabella Garbagnati progetta e produce illuminazione scultorea di lusso, su misura e in edizione limitata. Dopo la laurea in architettura, ha collaborato con diversi studi di interior design e decorazione, in particolare con l’atelier di Jean Nouvel al progetto di interni del Louvre Abu Dhabi. Tutti i suoi progetti sono realizzati a Milano con produttori e artigiani locali e ogni pezzo è assemblato a mano nel suo studio.

Il suo concept si muove a cavallo tra architettura e design, in un equilibrio perfetto tra solidità e luce, tra artigianato Made in Italy e sperimentazione, tra linguaggio poetico e ricerca materica. Le sue opere fondono la meticolosa attenzione al dettaglio dell’artigiano con l’istinto infallibile dell’artista, dando vita a lampade dall’eleganza senza tempo, in cui materiali diversi, come il vetro, l’ottone, le resine, l’alabastro, il ferro, il quarzo e il rame, entrano in armonioso dialogo con l’elemento centrale delle sue creazioni, ovvero la luce.

«Per il debutto della mia Galleria alla Dubai Design Week – spiega Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery Milano – ho scelto un’artista che rappresentasse con raffinatezza lo stile italiano, fatto di sapienza antica, eredità artistica e maestria artigianale. Le creazioni di Isabella Garbagnati, materiche e allo stesso tempo poetiche, sono l’essenza di tutto questo e sono orgogliosa di partecipare a questa importante fiera internazionale presentando le sue opere e il suo linguaggio espressivo.»

Editions, la fiera del Medio Oriente dedicata all’arte e al design in edizione limitata, rappresenta un importante momento di internazionalità per la Galleria con sede in Via Borgospesso 18 a Milano. «Una vetrina vibrante e cosmopolita – conclude Ouafa Lotfi Tahoun – a cui sono entusiasta di partecipare portando un’eccellenza del design italiano e la mia visione di un’estetica colta, sensibile e profondamente radicata nel dialogo tra tradizione artigianale, espressione artistica e linguaggio contemporaneo.»

Moiré Gallery Milano STAND E29

Editions

Dubai Design District Building 7,

Floor 4 Office 403A,

PO Box 72645, Dubai, UAE