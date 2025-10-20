Turismo di lusso, una Villa privata con il servizio di un Hotel: il Cresta Palace Celerina presenta l’inedita novità per la nuova stagione

Il Cresta Palace Celerina presenta una grande novità: nel cuore di Pontresina, a pochi km da St. Moritz riapre le porte di Villa Klainguti, la nuova villa privata gestita dall’hotel, per un soggiorno davvero esclusivo in Engadina.

La dimora costruita nel 1882 è stata recentemente riportata al suo splendore grazie a un importante intervento di restauro e riconversione condotto dallo Studio C Architects con Pia Schmid e rappresenta uno dei tesori architettonici più affascinanti della regione, legata indissolubilmente alla storia della famiglia Klainguti, una delle casate patrizie più prestigiose di Pontresina.

Generazioni di genitori, figli e nipoti di questa famiglia sono cresciute qui, di conseguenza, sono stati soprattutto i dettagli della vita familiare a rendere la ristrutturazione un affascinante viaggio di scoperta. Un esempio è il tipico “tabellone delle altezze” al piano superiore – una presenza comune su pareti o stipiti di case unifamiliari in tutto il mondo, dove i genitori segnano con orgoglio la crescita dei propri figli – le antiche carte da parati che adornano le pareti come silenziosi testimoni di epoche passate; il prezioso vaso giapponese che racconta le avventure della famiglia in terre lontane.

Per Studio C, l’mperativo è stato quello di fondere armoniosamente conservazione e riqualificazione e di infondere nuova vitalità alla struttura esistente attraverso aggiunte contemporanee. Il risultato è una fusione di tradizione e design innovativo, che infonde alla villa storica un rinnovato vigore.

All’esterno la Villa conserva il fascino delle residenze Art Nouveau della Svizzera, mentre all’interno rivela l’anima accogliente e calorosa di una vera casa di famiglia. I suoi spazi, che si estendono per 646 mq circondati da un parco storico di oltre 1.500 mq, sono stati pensati per offrire il massimo lusso contemporaneo senza tradire lo spirito originario della dimora.

Sviluppata su 3 piani, la Villa offre 5 Camere eleganti (4 doppie e 1 singola) ampi saloni, bagni privati e numerosi dettagli architettonici d’epoca convivono armoniosamente con ambienti dedicati al benessere, tra cui sauna, bagno turco, vasche idromassaggio e una sala massaggi by Vita Pura, oltre a la lounge con camino, una sala cinema e spazi dedicati a ricevimenti più intimi.

Villa Klainguti può accogliere fino a 11 ospiti e si presta anche a eventi privati e piccoli ricevimenti, offrendo esperienze personalizzate grazie alla possibile collaborazione con uno Chef privato gli ospiti possono così richiedere menù creati ad hoc in base alle proprie preferenze, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza culinaria unica.

Ogni soggiorno è reso ancora più speciale dalla presenza della Housekeeper dedicata per l’organizzazione quotidiana e dei servizi personalizzati – oltre alla possibilità di usufruire dei servizi del vicino Cresta Palace Celerina, che cura la gestione stessa della villa.

Villa Klainguti riapre non soltanto come una residenza privata unica nel suo genere, ma anche un’esperienza esclusiva che unisce il fascino della storia, il comfort del lusso contemporaneo e l’ospitalità più autentica dell’Engadina.

Per i weekend costo a partire da circa 7.000€ per l’intera villa

Per la settimana costo a partire da 24.000€ – (fino ad un massimo di 11 persone)