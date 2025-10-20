“Broken Trail – Un viaggio pericoloso” stasera su Rai Movie: la trama

Due cowboy, cinque ragazze cinesi e una mandria di cavalli: stasera su Rai Movie “Broken Trail – Un viaggio pericoloso”, la trama

“Broken Trail – Un viaggio pericoloso” è una miniserie western diretta da Walter Hill, con Robert Duvall e Thomas Haden Church, in onda lunedì 20 ottobre alle 21.10 su Rai Movie. Ambientata nel 1897, la storia segue due cowboy che ereditano una somma considerevole di denaro e decidono di acquistare una mandria di cavalli da trasportare in Wyoming.

Nel corso del viaggio, si uniscono alla comitiva cinque giovani donne cinesi, vittime di schiavitù, che i cowboy salvano e accolgono nella loro avventura. Tra paesaggi mozzafiato e tensioni psicologiche, il viaggio di questo strano gruppo di personaggi racconta la dura vita del West americano, ma anche la solidarietà e l’umanità in un contesto di sfruttamento e pregiudizi. Nel cast, anche Greta Scacchi, Gwendoline Yeo, Chris Mulkey.