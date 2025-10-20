Basket NBA: Kevin Durant supera LeBron, è il giocatore più pagato della storia

Kevin Durant è il giocatore di basket più pagato della storia. Con una nuova estensione biennale da 90 milioni di dollari firmata con gli Houston Rockets, supererà i 598 milioni complessivi di guadagni in carriera

Kevin Durant diventa il giocatore più pagato nella storia dell’NBA. Con una nuova estensione biennale da 90 milioni di dollari firmata con gli Houston Rockets, l’ex stella dei Suns supererà i 598 milioni complessivi di guadagni in carriera, scalzando LeBron James dal primo posto della classifica all-time (583,9 milioni).

Il contratto, confermato dal suo socio d’affari Rich Kleiman, include una player option per la stagione 2027-28 e vale circa 30 milioni in meno rispetto al massimo possibile. A 37 anni, Durant guadagnerà 54,7 milioni solo in questa stagione, a conferma di una longevità sportiva e finanziaria fuori scala.

Passato in estate da Phoenix a Houston in una maxi-trade a sette squadre, la più complessa di sempre, Durant ha chiuso la scorsa stagione con 26,6 punti di media e il 43% da tre, ma senza playoff. I Rockets, invece, reduci da 52 vittorie e un secondo posto a Ovest, puntano su di lui per tornare tra le contender.

Due volte campione NBA con i Golden State Warriors, KD è ottavo nella classifica marcatori di tutti i tempi e potrebbe presto superare Wilt Chamberlain e Dirk Nowitzki. La sua serie di 16 stagioni consecutive con almeno 25 punti di media è seconda solo a quella di LeBron James (20).

Sul fronte economico globale, Durant si inserisce in un panorama dominato da Cristiano Ronaldo, ancora lo sportivo più pagato del mondo con 275 milioni di dollari tra Al Nassr e sponsor, secondo Forbes. Dietro di lui, Stephen Curry (156 milioni) e il pugile Tyson Fury (146). Seguono Dak Prescott (137), Lionel Messi (135) e LeBron James (133,8). Chiudono la top ten Juan Soto, Karim Benzema e Shohei Ohtani, tutti oltre quota 100 milioni.

