Arriva in Italia “UGLY GIRLS- L’account” di Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck, Sara Ohlsson

Arriva anche in Italia il romanzo “UGLY GIRLS- L’account” di Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck, Sara Ohlsson. La battaglia di Tilde, Jasmine ed Eleni per il diritto di essere uniche (BEISLER)

Svezia. Tilde, Jasmine ed Eleni frequentano la stessa classe, ma conducono vite separate. Quando su Instagram compare l’account “Ugly Girls”, le tre si uniscono, improvvisandosi detective unite da una precisa missione: scoprire l’autore del “catalogo” che pubblica foto di ragazze brutte. Tilde è la prima a essere colpita, con una foto dove non è venuta affatto bene. Ogni giorno lo sconosciuto posta una nuova “ragazza brutta”, ma i sospettati ben presto si rivelano innocenti. Quando su “Ugly Girls” esce la foto di Amanda, una compagna con il volto deturpato da un incendio, la questione si fa seria e in molte aderiscono alla caccia allo sconosciuto. Un romanzo intimo e corale al tempo stesso, a dimostrare che la forza delle donne scioglie ogni matassa. Una grande storia di amicizia e di lotta ad armi bianche contro la morbosità della rete. Rivendicando il diritto ad essere uniche!

«Uno, due, tre, cacca? Sul serio? Come se avessero tre anni. La cosa patetica e che il trucchetto aveva funzionato quasi con tutti. Nella foto tutti i suoi compagni di classe sorridono o ridono. Nel bel mezzo di quell’allegria c’è lei che sembra uno zombie, si potrebbe forse dire. A voler essere buoni. Uno zombie drogato, a voler essere sinceri. Occhi mezzi chiusi e bocca mezza aperta. Quando il fotografo aveva scattato lei aveva gli occhi chiusi e stava anche facendo una smorfia strana. E purtroppo lui aveva scelto proprio quella foto per l’annuario scolastico. E una di quelle foto che vorresti eliminare e non rivedere mai più. Tanti auguri, se finisce nell’annuario scolastico. La settimana scorsa, quando sono arrivate le copie a scuola, avrebbero benissimo potuto annullare le lezioni del pomeriggio. Tutti lo sfogliavano come pazzi. Commentavano e facevano i confronti. «Peccato», ha detto dopo un po’ Linnea riguardo a Tilde e alla foto di classe. Sembrava una mamma gentile che vuole consolarti, ma non trova altro da dire se non «No, che peccato. Uffa, che sfortuna.» Si. Certo. Una sfortuna. All’incirca una catastrofe totale. La foto più brutta di sempre. E ora sul telefono di Linnea c’è proprio quella. Qualcuno ha fotografato la foto di classe, zoomato su Tilde, l’ha pubblicata su insta, su un account che si chiama… Tilde deve ricontrollare per essere sicura di aver letto bene: @uglygirls. L’account si chiama @uglygirls. «Ma che e?» Tilde non l’ha mai visto e non ne ha mai sentito parlare: @uglygirls. Dio santo.»

Lisa Bjärbo è autrice di libri di cucina e di amatissimi romanzi per ragazze e ragazzi.

Johanna Lindbäck prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e alla traduzione, è stata insegnante in un liceo.

Sara Ohlsson ha curato per molti anni la tv dei ragazzi in Svezia. Da qualche tempo ha scelto di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno.