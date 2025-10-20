A “Elisir” oggi su Rai 3 focus sul Parkinson

Si occuperà del Parkinson, una malattia neurodegenerativa cronica e progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale, la puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 20 ottobre alle 10.55 su Rai 3. In studio Fabrizio Stocchi, neurologo e responsabile Centro per cura e diagnosi del Parkinson all’Università San Raffaele Roma, parlerà della gestione dei sintomi e dei trattamenti farmacologici atti a migliorare la qualità della vita.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, Marina Moscatelli, medico di medicina generale, sfaterà i falsi miti sul prurito, sintomo comune di diverse condizioni.

Nello spazio conclusivo dell’“ABC della salute”, si parlerà di frattura della mano, dovuta spesso ad una caduta o ad una pratica sportiva. In studio Rocco De Vitis, specialista in ortopedia e chirurgia della mano della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma, spiegherà la differenza tra rottura semplice o complessa, e secondo quali criteri lo specialista sceglie il trattamento per risolverla.