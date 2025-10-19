Totti rivela: “La maglia 6 UNICA non era per Ilary Blasi”

Totti spiazza i tifosi: “La maglia ‘6 UNICA’? Non era per Ilary”. L’ex capitano della Roma lo ha rivelato a Luca Toni: quel gesto non era una dedica romantica

Nel corso di una recente intervista Francesco Totti ha chiarito un aspetto molto discusso della sua carriera: il significato dietro la celebre scritta ‘6 UNICA‘ sulla maglia che mostrò esultando dopo aver segnato nel derby del 10 marzo 2002 contro la Lazio.

L’ex capitano della Roma nel nuovo episodio di ‘Fenomeni‘, il format Prime Video Sport condotto da Luca Toni, ha dichiarato che quel gesto non era una dedica romantica nei confronti di Ilary Blasi, come spesso riportato negli anni. Ha spiegato, invece, che l’intento era rivolto ai tifosi della Roma, in particolare alla Curva Sud: “Quel momento faceva parte di un’esultanza per il derby…”, gli ricorda Tony che chiede: “A chi era riferito quel ‘6 unica’?”. “Alla curva, ai tifosi della Roma, ma la curva in particolare. Se la rifarei? La rifarei per la curva. Ero un po’ in diagonale, però era riferita alla curva…“

“Dicono che era una dedica a qualcun altro?”, incalza il conduttore. “Questo sarà un pensiero degli altri. Ti dico che era per la curva…”, conclude Totti.

La nuova fase della vita del calciatore dopo il divorzio da Ilary Blasi, però, si sta rivelando più complessa del previsto. L’ex capitano giallorosso, con la consueta sincerità, ha raccontato: “In questo periodo sto bene, anche se la mia quotidianità è cambiata parecchio: tra avvocati e commercialisti non me l’aspettavo così impegnativa. Dopo 25 anni ricchi di soddisfazioni pensavo arrivasse solo il bello, invece sono venute fuori anche tante cose meno piacevoli. Un po’ di pressione c’è, ma cercherò di sistemare tutto”. Poi, con un sorriso, ha aggiunto una nota positiva: “Per fortuna ci sono anche le cose belle: mi sono appassionato al padel, adesso gioco spesso in coppia e mi diverto davvero tanto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)