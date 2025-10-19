Tennis, il Six Kings Slam è di Sinner: in finale battuto Alcaraz

Six Kings Slam, Sinner ‘re d’Arabia’ domina Alcaraz in due set. Il ricchissimo torneo-esibizione non vale punti Atp, l’azzurro si dovrà ‘accontentare’ dei 6 milioni di euro che vanno al vincitore

Sinner d’Arabia. A Riad il ‘re’ è ancora lui. Jannik si conferma campione del Six Kings Slam battendo il rivale per eccellenza, ovvero Carlos Alcaraz, lo spagnolo che gli ha tolto lo scettro di numero 1 al mondo. Il ricchissimo torneo-esibizione non vale punti Atp, quindi l’azzurro si dovrà ‘accontentare’ dei 6 milioni di euro che vanno al vincitore. Oltre alla soddisfazione però di avere sconfitto Alcaraz per la seconda volta in questa stagione in sei sfide. E lo ha fatto in due set, con grande autorità: 6-2, 6-4. Da dominatore.

GIOIA SINNER: “VORREI GIOCARE SEMPRE COSÌ”

“Vorrei giocare così bene dappertutto, non solo qui“. La gioia e l’orgoglio di Jannik Sinner dopo la vittoria.

“È sempre bello sfidare Alcaraz e giocare in questo torneo, organizzato al meglio- ha aggiunto- Carlos è importante perché mi spinge a migliorarmi, ma è ancora più importante l’amicizia che abbiamo fuori dal campo“.

Per Sinner è arrivata anche l’incoronazione da parte dello spagnolo: “Quando gioca così non mi fa troppo felice, ma ho sempre detto che vederlo a questo livello mi motiva per tornare più forte nella prossima sfida. In ogni caso, sono felice della nostra rivalità: mostriamo al mondo che può esserci amicizia anche tra due tennisti che si sfida a questo livello“.

“Ho avuto sconfitte pesanti e grande vittorie- ha detto poi nuovamente Sinner- Le grandi rivalità funzionano così, e fanno bene al nostro sport. Non credo sarà possibile inseguire Carlos al numero 1 entro fine stagione, ma mi piace giocare indoor, e presto avrò anche la possibilità di giocare in casa, col sostegno della mia gente“, ha concluso con un riferimento alle Atp Finals di Torino dove difenderà un altro titolo.

(Foto da X)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)