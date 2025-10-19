Su Rai 2 “NCIS” e “NCIS: Origins” con nuovi episodi in prima assoluta: la trama

Domenica 19 ottobre alla 21.00 su Rai 2 prosegue in prima visione assoluta la 22^ stagione della serie “NCIS” che racconta le dinamiche professionali e i legami di amicizia di una squadra di investigazione

Nell'episodio dal titolo "Istinto omicida", il Poeta, un noto sicario, uccide un ufficiale della Marina. Dopo questa morte potrebbero essercene altre, ma l'NCIS, grazie ad una soffiata, cattura il Poeta che si toglie la vita prima di rivelare il mandante. Laroche si interessa al caso e stringe amicizia con Delilah, che partecipa alle indagini come crittologa. Gli agenti scoprono però che Laroche era fra i bersagli del Poeta e che è ancora in pericolo.

Nel cast, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Katrina Law, Rocky Carroll, Gary Cole.

A seguire, sempre in prima visione assoluta, prosegue anche il prequel della serie originale: “NCIS: Origins” che segue le vicende del giovane agente Leroy Jethro Gibbs. La serie è ambientata nel 1991, anni prima degli eventi che riguardano l’NCIS. Nell’episodio intitolato “Operazione tramonto”, dopo l’uccisione di Bugs e la diffusione della notizia che l’Omino del sonno è ancora libero, Wheeler viene messo alla gogna mediatica. Mentre gli uomini dell’FBI, guidati da Oakley, subentrano nell’indagine, Gibbs, riguardando le interviste di Vera a Bugs, sembra avere un’illuminazione.

Tra gli interpreti, Austin Stowell, Mariel Molino, Kyle Schmid, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez.