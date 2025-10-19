Tra realismo urbano e suggestioni mistiche. Stasera su Rai 4 in prima visione “Hood Witch – Roqya”: la trama del film

Domenica 19 ottobre, alle 21.20, Rai 4 propone in prima visione, il film “Hood Witch – Roqya”, diretto da Saïd Belktibia e interpretato da Golshifteh Farahani (“Exodus”, “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salzaar”, “Alpha”). Nour, madre single che vive nella periferia di Parigi, guadagna da vivere contrabbandando animali esotici e gestendo una app che mette in contatto le persone del quartiere con i guaritori.

Quando una delle sue clienti muore durante un rituale, Nour viene accusata di stregoneria e la sua vita precipita nel caos. Costretta a confrontarsi con la paura, la superstizione e i pregiudizi della comunità, la donna cerca di proteggere il figlio e di scoprire chi la sta incastrando. Tra thriller sociale, tensione emotiva e folklore, “Hood Witch – Roqya” fonde realismo urbano e suggestioni mistiche, raccontando la fragilità di chi vive ai margini e la lotta per la sopravvivenza in una società che confonde fede, scienza e paura. Presentato in anteprima al Festival di Cannes nella sezione ACID, il film segna l’esordio alla regia di Saïd Belktibia.