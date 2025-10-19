Stasera su Rai 1 la replica di Màkari con “Ferragosto è capo d’inverno”

Domenica 19 ottobre 2025 su Rai 1 va in onda in replica l’episodio “Ferragosto e capo d’inverno” della quarta stagione della fiction “Màkari”: la trama

Nell'episodio in onda stasera, a Màkari viene ucciso Ignazio Dinolfo, detto il Mostro di Barrafato, già condannato per omicidio. Saverio indaga e scopre che per risolvere il caso dovrà far luce anche sul passato dell'uomo. Intanto riappare Michela con una grande novità e, per non finire, Claudia, ex di Saverio, chiede ospitalità per la sua figlia adolescente Arianna.