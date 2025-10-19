Sabato 25 ottobre 2025 al Bolgia arriva la tedesca horsegiirL, uno dei personaggi più scatenati del panorama del clubbing internazionale

Sabato 25 ottobre 2025 al Bolgia arriva la tedesca horsegiirL, uno dei personaggi più scatenati del panorama del clubbing internazionale. Mascherata, non è solo una DJ producer, è anche cantante e regala energia con sound unico. In Lab Room si balla invece con il party S’Gabber.

Con quasi 290mila follower su Instagram, Stella Stallion all’anagrafe di Berlino, horsegiirL è un’artista a 360 gradi. Nel 2023 il singolo “My Barn My Rules” diventa virale su TikTok ed entra tra le 20 migliori tracce dell’anno secondo Dazed. Si presenta come “metà cavallo, metà umana”.

Il suo debutto avviene col singolo “Harvest Heartbreak”, seguito da brani come “Farm Fantasie”, “Pegasus” e l’EP “Farm Fatale”. Definisce i fan “farmies” ed il suo stile mescola happy hardcore, hardstyle, eurotrance, ritmi forti e synth pop. horsegiirL racconta di ispirarsi a Lady Gaga, Dolly Parton e alla scena hardcore olandese-belga. Tra le produzioni più recenti c’è l’esplosiva “YOLO”, un viaggio melodico a metà tra hard dance e trance. Dopo un top club come il Bolgia di Bergamo, l’1 novembre 2025 fa scatenare The Warehouse Project, a Manchester. Con lei al Bolgia in Main Room suonano anche Alex Rubino, WM e Rea K.

La Lab Room, ossia la Sala 2 del Bolgia di Bergamo, si scatena con S’Gabber, party dedicato a sonorità gabber ed hard core. L’evento schiera in console pesi massimi del genere come il leggendario Claudio Lancinhouse e poi Giangy, Reevoid, Giulz, Sandy White, Tinh4user ed Altax. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Negli ultimi mesi sono saliti sul palco del Bolgia artisti come Novah, Charlie Sparks, Deborah De Luca, Ale De Tuglie, Manda Moor, Fantasm, I Hate Models, 999999999, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Ellen Allien, Métaraph, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Franky Rizardo, East End Dubs e tanti altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

25/10 horsegiirL @ Bolgia – Bergamo

https://www.bolgia.it/horsegiirl/

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

Info & prenotazioni 340 46245