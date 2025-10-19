Ranucci dopo l’attentato: “A qualcuno fa comodo intimidirci”

Ranucci: “La squadra di Report non ha paura, non credo nei mandanti politici. A qualcuno fa comodo intimidirci, abbiamo delle puntate molto delicate che ci attendono”

“La squadra di Report non ha paura e continuerà a raccontare la pancia del Paese senza indietreggiare”. Così Sigfrido Ranucci, ospite di Monica Maggioni a “In Mezz’ora” su RaiTre.

“La prossima puntata 26 ottobre Report ripartirà con il solito sguardo”, promette Ranucci, che in merito all’attentato spiega: “Il messaggio era chiaro, chi ha messo l’ordigno conosceva le mie abitudini. Ho pensato fosse una bombola del gas inizialmente poi sono scesa e ho visto la macchina. Noi tocchiamo talmente tanti interessi e centri di potere che è impossibile capire l’origine, credo sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici. Tuttavia è possibile pensare che a qualcuno faccia comodo intimidirci, abbiamo delle puntate molto delicate che ci attendono, anche se non posso escludere che si riferiscano a qualche inchiesta del passato. Adesso lasciamo agli inquirenti le indagini. Mia figlia ha avuto una legittima crisi di pianto: i miei famigliari sono abituati da anni, non ho mai voluto pubblicizzare nulla degli avvertimenti che ci sono stati nel passato”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)