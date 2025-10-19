Prosegue al MUDEC “Borrowed Light” di Rohini Devasher

Al MUDEC fino al 2 novembre è in corso la mostra “Borrowed Light” di Rohini Devasher, Deutsche Bank “Artist of the Year” 2024

Fino al 2 novembre 2025 il MUDEC di Milano presenta con Deutsche Bank e in collaborazione con 24 ORE Cultura la mostra Borrowed Light dell’artista indiana Rohini Devasher, vincitrice nel 2024 del prestigioso premio internazionale “Artist of the Year” che la Banca dedica all’arte contemporanea. La mostra è a cura di Britta Färber, Global Head of Art & Culture di Deutsche Bank, e rappresenta la prima mostra personale dell’artista in Italia.

Per il quarto anno consecutivo il premio “Artist of the Year” torna al MUDEC di Milano consolidando la significativa collaborazione tra Deutsche Bank e 24 ORE Cultura nata nel 2022 e fondata su una comune attenzione verso i linguaggi e i temi del contemporaneo, con la comune volontà di avvicinare un pubblico sempre più ampio all’arte.

Proprio per questo, la mostra Borrowed Light è accompagnata da un ricco palinsesto culturale prodotto da Deutsche Bank e incentrato sui temi dell’osservazione e della percezione, che, a partire dalla pratica artistica di Rohini Devasher, propone una serie di attività gratuite rivolte alle famiglie e al pubblico delle scuole secondarie di secondo grado e delle università, fra cui visite guidate interattive e laboratori esperienziali.

Roberto Parazzini, Chief Country Officer di Deutsche Bank in Italia, dichiara: “L’arte contemporanea è da sempre per Deutsche Bank uno strumento di dialogo, riflessione e condivisione. Grazie alla fruttuosa collaborazione con il Comune di Milano e 24 ORE Cultura, da quattro anni il MUDEC ospita la nostra principale iniziativa globale, l’Artist of the Year, che siamo orgogliosi di condividere con la città e con tutti gli appassionati. Rohini Devasher e la sua Borrowed Light ci invitano a guardare il cielo con occhi nuovi, a riflettere sul tempo, sulla luce e sulla conoscenza, per ricordarci il valore della collettività anche in tempi quantomai incerti”.

Federico Silvestri, Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura, afferma: “Siamo felici di proseguire la collaborazione con Deutsche Bank e il premio “Artist of the Year”, un progetto che negli anni ha portato al MUDEC alcune tra le voci più interessanti della scena artistica internazionale. Con Borrowed Light, Rohini Devasher offre una lettura originale e profondamente attuale dei rapporti tra arte, scienza e percezione: una visione che sosteniamo con convinzione, in linea con il nostro impegno nella promozione della cultura contemporanea”.