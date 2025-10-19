Per la prima volta in Italia, l’Opéra de Tunis con la Carmen

Nuovo spettacolo di Danza contemporanea al Teatro Comunale di Ferrara: Carmen di Abou Lagraa, in scena per la prima volta in Italia con il Ballet de l’Opéra de Tunis

L’Opéra de Tunis arriva per la prima volta in Italia portando la libertà della danza con Carmen. Il coreografo franco-algerino Abou Lagraa afferma con forza che “Siamo tutti Carmen”: un simbolo di libertà che va oltre la morte. Lo spettacolo, che intreccia il Mediterraneo unendo Maghreb ed Europa, diventa un gesto di dialogo tra culture e concentra l’attenzione su musica e danza, in un segno di sobrietà e purezza. Questa produzione porterà in scena l’incontro creativo tra il Ballet de l’Opéra, per la prima volta in Italia, e la città che la accoglie..

CARMEN

Ballet de l’Opéra de Tunis

Domenica 19 ottobre ore 16

Teatro Comunale di Ferrara