L’oroscopo di oggi, domenica 19 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 19 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Governati da Marte e con il Fuoco come elemento, facciamo attenzione alle reazioni eccessive, le esplosioni di rabbia o di gioia sono rischiose. Incanalare i sentimenti verso un Bilancia, un Sagittario, un Leone potrebbe restituire un’ottima intesa.
Toro
Alcune certezze che abbiamo ritenuto granitiche potrebbero crollare, ma questa realtà genera grandi, concrete e geniali intuizioni. Se qualcosa non quadra a livello economico o personale, è importante mantenere un controllo positivo.
Gemelli
Gli astri consigliano di lavorare sull’emotività. Saturno ci chiede di trovare un equilibrio tra vivacità e concretezza contro gli sbalzi d’umore. Le trovate geniali conducono a delle soluzioni eccellenti, solo a patto di saper gestire l’impulsività.
Cancro
Oggi si intrecciano varie faccende da risolvere, la famiglia e il lavoro hanno la precedenza, ma non dovremmo trascurare noi stessi. In un incontro con un amico o una persona cara, proviamo il piacere della condivisione e del dialogo.
Leone
Marte rappresenta piccole battaglie che dobbiamo tenere sotto controllo. In ambito professionale e affettivo, è utile la diplomazia. L’orgoglio tipico del Leone alza lo scudo nei confronti di chi non ne condivide le idee. Sì, siamo permalosi.
Vergine
Ottima pianificazione odierna, ma qualche cosa di poca importanza altera i piani. Prendendo le cose con calma, tutto volge al meglio. La vita sentimentale risponde pienamente alle nostre aspettative, in arrivo quello che desideriamo.
Bilancia
Se i prossimi acquisti sono destinati a un progetto personale o familiare, un po’ di audacia ben venga, il mese alla fine è positivo. La strada che percorriamo è valida per stipulare contratti e accordi che chiudiamo con successo.
Scorpione
Le congiunzioni di Mercurio e di Marte ci offrono l’opportunità di canalizzare l’energia in modo produttivo, con mente analitica e curiosa. Il dialogo con colleghi o dipendenti è tattico e diplomatico, evitiamo posizioni di dominio.
Sagittario
Il risveglio non è energico, poniamo rimedio immediato concedendoci, prima di tutto, una piccola evasione fuori dai soliti schemi. Un progetto per il prossimo fine settimana fa capolino fra compiti e doveri da completare.
Capricorno
Non ci lamentiamo della posizione lavorativa, ma continuiamo a inseguire nuove occasioni che potrebbero darci maggiori gratificazioni. Non è facile minimizzare un’incomprensione di coppia, ma impegniamoci a fondo per fare chiarezza.
Acquario
Potremmo andare in confusione e alterarci, colpa della Luna e di Marte che ci fanno i dispetti. C’è chi approfitta poi delle circostanze per coglierci in fallo. Da una duratura e profonda amicizia, potrebbe nascere un amore fondato sul rispetto e sulla fiducia.
Pesci
Se c’è da affrontare un impegno di rilievo, riusciamo a ottenere un buon successo solo a patto di stare attenti alle regole e alle leggi. È giunta l’ora di fare gesti concreti per mostrare alla persona amata quanto sia importante per noi.