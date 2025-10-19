Nella notte su Rai 3 Un giorno in Pretura con “Per troppo amore”

“Per troppo amore”, in onda domenica 19 ottobre alle 23.10 su Rai 3 per “Un giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra

È il pomeriggio del 20 giugno del 2022. Un noto assicuratore di 76 anni in pensione, Pietro Bergantino, si presenta al commissariato di Roma Prati, costituendosi per l’omicidio della moglie, Caterina D’Andrea. Una storia che Stefano Di Gioacchino ricostruisce in “Per troppo amore”, in onda domenica 19 ottobre alle 23.10 su Rai 3 per “Un giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.

L’uomo dichiara di averle sparato in casa per errore mentre maneggiava la sua pistola, regolarmente detenuta. Ma alcuni dettagli della scena del crimine non convincono gli inquirenti. La donna, infatti, è morta da più di un giorno, e i colpi esplosi sarebbero almeno due. Le indagini cercano quindi di capire se negli ultimi tempi la relazione tra i due coniugi, sposati da 50 anni e con una figlia, si fosse incrinata.