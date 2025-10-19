Louvre chiuso per rapina: trafugati i gioielli di Napoleone, i ladri fuggiti in scooter

Rapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Il celebre museo francese, simbolo dell’arte mondiale, chiuso per l’intera giornata, ora è caccia ai ladri

Rapina da film al Louvre. Il celebre museo francese, simbolo dell’arte mondiale, è stato teatro di una rapina audace e cinematografica nelle prime ore di apertura. I ladri, agendo con precisione millimetrica, hanno fatto sparire gioielli appartenuti a Napoleone e all’Imperatrice, lasciando la città della moda e della cultura sotto shock.

Secondo quanto riportato dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, nessuno è rimasto ferito, ma il Louvre è stato immediatamente chiuso per tutta la giornata “per ragioni eccezionali”. La ministra stessa si è recata sul posto per coordinare le indagini con la polizia e il personale del museo.

I malviventi incappucciati, come riporta Le Parisien, sfruttando un’area in costruzione lungo la Senna e un montacarichi, hanno raggiunto la Galleria Apollo e portato via una tiara, un collier e una spilla, gioielli di inestimabile valore storico. Secondo una fonte interna al Louvre, il famoso Regent, il diamante più grande della collezione, dal peso di oltre 140 carati, non è stato rubato.

Subito dopo il colpo, i ladri sono fuggiti a bordo di una motocicletta TMax, sparendo verso l’autostrada A6. Le autorità francesi hanno lanciato una caccia all’uomo senza precedenti, promettendo di fare tutto il possibile per recuperare i preziosi rubati e assicurare i responsabili alla giustizia.

