Linea Verde oggi su Rai 1 è in Irpinia per la vendemmia

Mese di ottobre, tempo delle ultime vendemmie. E per celebrare questo antico rito contadino, “Linea Verde”, in onda domenica 19 ottobre alle 12.20 su Rai 1, farà tappa in Irpinia

Mese di ottobre, tempo delle ultime vendemmie. E per celebrare questo antico rito contadino, “Linea Verde”, in onda domenica 19 ottobre alle 12.20 su Rai 1, farà tappa in provincia di Avellino, nell’Irpinia ricca di natura, storia e tradizioni. Una terra aspra, ma dalla natura straripante che da sempre ha saputo essere generosa con chi se n’è preso cura.

Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, andranno alla scoperta di un territorio considerato spesso fuori dalle tradizionali rotte turistiche ma che merita attenzione.

Con Peppone il pubblico conoscerà la storia di una delle più apprezzate viticoltrici della zona, a Sant’Angelo all’Esca. Una storia familiare fatta di emigrazione e poi di ritorno alla terra di origine, per dare vita ad un’impresa volta alla produzione dei grandi vini irpini, apprezzati in tutto il mondo, fra i quali il Taurasi, l’Aglianico, il Fiano, la Falanghina ed il Greco di Tufo. Facendo poi tappa a Frigento, Peppone visiterà il borgo denominato “Balcone dell’Irpinia” e, fra un incontro e l’altro con i personaggi e le tradizioni del luogo, illustrerà il ciclo annuale del tipico orto di famiglia.

Fabio Gallo percorrerà invece un itinerario fra storia, scienza e mistero nella Valle d’Ansanto, denominata da Virgilio “porta degli inferi” perché le acque solforose della Mefite di Rocca San Felice riportano a fenomeni naturali spettacolari e inquietanti che fin dall’antichità hanno alimentato leggende mitologiche. Si tratta di un luogo che, data la sua pericolosità, va visitato con l’accompagnamento di una guida esperta. Inoltre, in ossequio al calendario contadino stagionale, Fabio parteciperà alla raccolta delle olive per la produzione dell’olio nuovo a Luogosano e dei fichi autunnali a San Mango sul Calore.

Margherita Granbassi farà conoscere agli spettatori Zungoli, un borgo incantevole ricco di storia e tesori architettonici, posto lungo il tracciato del Regio Tratturo che un tempo collegava Pescasseroli in Abruzzo, a Candela in Puglia.

Prima del finale, con la tradizionale festa contadina della vendemmia che vedrà riunirsi i tre conduttori, interverranno il dottor Ciro Vestita per spiegare le virtù naturali della vite e Manuel Lombardi per illustrare la tipica produzione casearia irpina.