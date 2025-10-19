In radio e online “Giacere”, il nuovo singolo dei Thëm

Arriva anche in rotazione radiofonica “Giacere”, il nuovo singolo dei Thëm già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Giacere” è un brano che esprime il dolore di chi si sente schiacciato dal giudizio di se stesso e dalle aspettative degli altri, combattendo tra il desiderio di essere autentico e la tentazione di fingere per adattarsi. È una riflessione tra la solitudine e la ricerca di forza per non perdersi.

Spiega la band a proposito del brano: «Abbiamo scelto “Giacere” come primo brano perché rappresenta un crocevia: tiene un piede nel mondo sonoro del primo disco, ma apre anche al linguaggio più crudo e diretto del nuovo percorso della band. È un assaggio di ciò che sarà il full length, tanto a livello testuale quanto sonoro: un equilibrio instabile tra urgenza, fragilità e disillusione».

Biografia

Thëm è il suono del disagio che prende forma. Nato nel 2022, il progetto fonde post-hardcore, screamo e alternative in un mix ruvido e viscerale. Il disco d’esordio Frames (2023) ha segnato la prima esplosione: teso, cinematografico, emotivamente carico. La sua uscita ha portato la band a condividere il palco con Fine Before You Came, Elephant Brain, Plakkaggio, Napoli Violenta e We Are Waves, ritagliandosi uno spazio nella scena underground. Da allora, il percorso si è fatto più crudo e istintivo: chitarre abrasive, testi in italiano, emozioni esposte. Rabbia e vulnerabilità si scontrano in ogni brano, tra esplosioni e silenzi sospesi.