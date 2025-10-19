Il film “Il conformista” stasera su Rai Storia: la trama

Il film “Il conformista”, di Bernardo Bertolucci, in onda domenica 19 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”: la trama

Marcello Clerici, agente della polizia segreta fascista, si reca a Parigi in viaggio di nozze alle soglie della Seconda guerra mondiale. La luna di miele nella capitale francese è però una copertura: all’insaputa della moglie, l’uomo deve eliminare un suo vecchio professore, ora dissidente. Ma Clerici non ha fatto i conti con Anna, l’avvenente moglie del professore che lo trascina in un turbinio erotico e politico. Tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, è il film “Il conformista”, di Bernardo Bertolucci, in onda domenica 19 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast, Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Gastone Moschin, Enzo Tarascio.