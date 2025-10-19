“I tre moschettieri” di Paul W.S. Anderson su Rai Movie: la trama

Un classico di Dumas, in chiave futuristica, in prima serata su Rai Movie. In onda “I tre moschettieri” di Paul W.S. Anderson: la trama

D’Artagnan colpisce ancora: su Rai Movie, domenica 19 ottobre alle 21.10, c’è una versione fra le più recenti e originali di un grande classico della letteratura e del cinema, “I tre moschettieri”. Athos, Porthos e Aramis sono i più spavaldi e valorosi fra le guardie del re di Francia, Luigi XIII: dalla Guascogna arriva a Parigi il giovane D’Artagnan, che sogna di unirsi ai moschettieri.

Fra congiure di corte, nemici e alleati, duelli e cazzotti, dovranno sventare un complotto contro la corona. Paul Anderson, specializzato nell’azione e regista, fra gli altri, di Resident Evil propone acrobazie ed effetti speciali per una versione “steampunk” del classico di Dumas, con evidenti e coloriti anacronismi: cast molto nutrito, anche nei ruoli non di primissimo piano, notevole Christoph Waltz nel ruolo di Richelieu.

Tra gli altri interpreti, Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Milla Jovovich, Luke Evans, Orlando Bloom, Mads Mikkelsen.