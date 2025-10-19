I martiri di oggi a “Sulla Via di Damasco” su Rai 3

A “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura sul cattolicesimo, in onda domenica 19 ottobre alle 7.30 su Rai 3, Eva Crosetta intervista Ciro Fusco, giornalista e scrittore

Morire per la fede avviene oggi più che in passato. Sono oltre 1700 i testimoni della fede uccisi nel XXI secolo: la loro testimonianza attraversa guerre, persecuzioni, ingiustizie e povertà. Ma chi sono i martiri di oggi? E perché si continua a morire per il Vangelo? A “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura sul cattolicesimo, in onda domenica 19 ottobre alle 7.30 su Rai 3, Eva Crosetta lo chiederà a Ciro Fusco, giornalista e scrittore.

I nuovi martiri hanno i volti di Santa Scorese, perseguitata e uccisa da un uomo che non accettava la sua fede, di cui parlerà sua sorella Rosa Maria. Verrà ricordato anche padre Ragheed Aziz Ganni, prete caldeo di Mosul, ucciso il 3 giugno 2007 da un commando terrorista; e martiri moderni sono anche Luisa Dell’Orto e Maria De Coppi, suore missionarie, entrambe uccise nel 2022, la prima ad Haiti, la seconda nel Nord del Mozambico.

Seguirà il ricordo di don Roberto Malgesini, simbolo di dedizione e solidarietà, ammazzato nel 2020 a coltellate da un senza tetto tunisino. Non smise mai di servire la giustizia con fede e coraggio, Paolo Borsellino: il suo sacrificio ha saldato Vangelo e Costituzione. Ne parlerà il giornalista Umberto Lucentini.

In coda al programma il martirio di Don Andrea Santoro, ucciso nel 2006 mentre testimoniava la sua fede in Turchia dove i cristiani sono una minoranza.