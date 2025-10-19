Gaza, gli Usa accusano Hamas: “Attacco imminente contro i civili”

La tregua vacilla a Gaza, gli Stati Uniti accusano Hamas: “Attacco imminente contro i civili”. Israele chiude il valico di Rafah

Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che Hamas sta pianificando un attacco contro i civili a Gaza “in grave violazione del cessate il fuoco” e ha invitato le nazioni mediatrici a esigere che il gruppo rispetti i propri obblighi previsti dall’accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti. Nella dichiarazione il Dipartimento di Stato ha affermato di aver ricevuto “rapporti attendibili che indicano un’imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza”. “Se Hamas dovesse procedere con questo attacco, verranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco“, ha affermato, senza fornire dettagli specifici sull’attacco pianificato.

Hamas ha respinto queste accuse, definendole “propaganda israeliana” e ha accusato Israele di continuare a violare l’accordo, impedendo l’ingresso degli aiuti umanitari e continuando gli attacchi contro i civili. Israele, infatti, continua a lanciare attacchi aerei e terrestri sulla Striscia di Gaza, nonostante l’accordo di cessate il fuoco in vigore da inizio mese. Secondo fonti palestinesi, le forze israeliane hanno compiuto 47 violazioni dell’accordo, provocando la morte di almeno 38 persone e il ferimento di 143 civili, come riporta Al Jazeera. Un attacco particolarmente letale ha colpito un’intera famiglia nella città di Gaza.

Nel frattempo, il valico di Rafah, l’unico punto di passaggio tra Gaza ed Egitto, rimane chiuso. Il governo israeliano ha dichiarato che la riapertura avverrà “fino a nuovo avviso”, accusando Hamas di non aver fatto abbastanza per restituire i corpi dei prigionieri israeliani deceduti, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco. “L’apertura del valico sarà valutata in base al modo in cui Hamas svolgerà la sua parte nel restituire gli ostaggi deceduti e nell’attuare il quadro concordato”, ha affermato l’ufficio di Netanyahu in una dichiarazione.

La situazione a Gaza rimane critica, con la popolazione che affronta una grave carenza di cibo, acqua e assistenza sanitaria. Le organizzazioni umanitarie fanno appello alla comunità internazionale affinché intervenga per garantire l’accesso agli aiuti e il rispetto dell’accordo di cessate il fuoco.

