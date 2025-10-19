Fuori “Lurido”, il debutto graffiante degli Ultima Spiaggia

Con “Lurido”, gli Ultima Spiaggia sputano fuori tutta la rabbia, la disillusione e la lucidità tagliente di chi non si riconosce più nel mondo patinato che ci circonda

Un brano crudo, diretto, senza compromessi, che riporta il punk rock italiano alle sue radici più autentiche: strada, verità, sudore e urgenza comunicativa.

Chitarre taglienti, basso che vibra nello stomaco e una voce che sembra voler prendere a schiaffi l’indifferenza: “Lurido” è un inno alla sincerità, un pugno sonoro contro la maschera sociale, un’esplosione che non chiede il permesso di esistere.

La produzione, ruvida e potente, non leviga nulla: ogni distorsione, ogni graffio è parte integrante del messaggio.

Il risultato è un sound che mescola punk rock classico e attitudine moderna, un mix capace di scuotere tanto i nostalgici delle cantine quanto chi vive di musica alternativa oggi.

“Lurido” è disponibile su tutte le piattaforme digitali