Finanz chiude round da 700mila euro per portare l’educazione finanziaria a milioni di europei

Finanz, la startup milanese fondata da quattro ragazzi under 23, ha appena chiuso un round da 700mila euro interamente in equity, con il supporto di business angel e manager di primo piano del mondo finanziario

Finanz, startup che permette di avvicinarsi al mondo degli investimenti con un percorso guidato e personalizzato di soli 5 minuti al giorno, ha chiuso un round pre-seed di investimento da 700mila euro.

Il capitale raccolto consentirà all’azienda di rafforzare la propria presenza in Italia, scalare oltre i 100mila utenti e accelerare lo sviluppo del prodotto. La startup punta a diventare il primo player europeo nell’educazione e gestione finanziaria, unendo semplicità, personalizzazione e impatto reale sulla vita delle persone.

La finanza è spesso percepita come un linguaggio complesso, distante e riservato a pochi esperti. Con Finanz vogliamo abbattere queste barriere, offrendo un approccio personalizzato e inclusivo che trasformi l’educazione finanziaria in uno strumento concreto per migliorare la vita quotidiana. La nostra ambizione è internazionale e i dati ci spingono a fare sempre di più: il 75% dei nostri utenti non aveva mai investito prima di scaricare l’app, segno che stiamo intercettando un bisogno reale e diffuso”, commenta Lorenzo Perotta, CEO di Finanz.

A guidare l’investimento un gruppo di business angel e manager italiani e internazionali di alto profilo: tra loro Giordano Martinelli (CEO di AcomeA SGR), Vincenzo Cioffi (ex Head of Marketing Amazon, imprenditore con due exit di successo), Davide Cataldo (Senior Portfolio Manager in Amundi), Matteo Ortisi (Senior Portfolio Construction Analyst in Amundi), Andrej Carpani (CEO Fundsgate), Pasquale Orlando (CEO e Co-Founder DBridge, già founder Deus Technology). A livello internazionale hanno partecipato Clément Vey (Director Rothschild & Co Wealth Management, Bruxelles) e Noah V. Moretti (Founder di Moretti Financial & Insurance Solutions, San Francisco), confermando la vocazione europea e globale del progetto.

“Ho scelto di investire in Finanz e supportarla perché è la dimostrazione che quando giovani talenti brillanti mettono insieme energia, visione e competenza, nascono progetti capaci di cambiare la società. Questa startup non è solo tecnologia applicata alla formazione: è una missione culturale e sociale che rende la finanza comprensibile, inclusiva e utile nella vita quotidiana”, ha commentato Vincenzo Cioffi, investitore e advisor in Finanz.

L’app è stata lanciata ufficialmente a novembre 2024 da quattro ragazzi under 23 – Lorenzo Perotta (CEO), Andrea Pasini (CTO), Matteo Spreafico (COO) e Matteo Longoni (CMO). Finanz nasce dalla convinzione che l’educazione finanziaria sia un diritto, non un privilegio. In un Paese dove manca ancora una forte educazione finanziaria, Finanz ha voluto offrire un approccio diverso: gratuito, semplice e personalizzato. Prima ancora di essere un’app, Finanz era una missione: rendere la finanza comprensibile persino in una classe di liceo.

“Abbiamo iniziato portando l’educazione finanziaria nelle scuole italiane, organizzando oltre 100 assemblee per studenti e insegnanti. Oggi vogliamo affrontare in prima persona un problema che riguarda milioni di europei, non solo le nuove generazioni, per permettere a tutti di imparare a risparmiare e investire, un passo alla volta” racconta Lorenzo Perotta, CEO “Non vogliamo solo insegnare a gestire i soldi, ma aiutare le persone a vivere meglio: meno ansia, più opportunità, più serenità”.

Oggi, infatti, oltre 10 trilioni di euro sono fermi sui conti correnti, e 335 milioni di europei non investono i propri soldi per mancanza di educazione finanziaria (BlackRock People & Money). Finanz vuole trasformare questa barriera in un’opportunità, costruendo un modello che unisce tecnologia e impatto culturale, guidando le persone a gestire i propri risparmi e a investire con consapevolezza.

Disponibile gratuitamente su iOS e Android, Finanz ha già superato i 50mila utenti – con un’età media di 27 anni – e il 75% di loro non aveva mai investito prima. Con un rating medio di 4,5 su App Store e Play Store, ha già ottenuto riconoscimenti come la vittoria alla Belgium Fintech Battle 2024, la pitch competition del Fintech District di Milano e la selezione nei programmi Le Village by CA, Bravo Innovation Hub e VIPE (VISA Innovation Program Europe).

Finanz conta oggi un team giovane con un’età media di 23 anni e continuerà a crescere nei prossimi mesi con l’ingresso di nuove figure in ambito tecnologia, prodotto e design, a supporto di un progetto che punta a diventare una guida europea per l’educazione e la gestione finanziaria.