Ember: la produzione globale di energia rinnovabile supera per la prima volta quella da carbone

La produzione globale di energia rinnovabile supera per la prima volta quella da carbone. Lo rileva un rapporto del think tank Ember, che fotografa i primi sei mesi del 2025

Per la prima volta parchi eolici e solari hanno prodotto più elettricità delle centrali a carbone. Lo rileva un rapporto del think tank Ember, che fotografa i primi sei mesi del 2025 come punto di svolta per il sistema energetico globale.

La crescita delle rinnovabili ha superato la domanda mondiale di energia, riducendo leggermente l’uso di carbone e gas. Il solare ha segnato un +30% rispetto al 2024, coprendo l’83% dell’aumento dei consumi, mentre l’eolico è salito del 7%.

Cina e India hanno trainato il boom, a differenza di Stati Uniti ed Europa, dove i combustibili fossili restano più usati. In Cina le rinnovabili hanno spinto a un calo del 2% nell’uso dei fossili, in India il crollo di carbone e gas è stato rispettivamente del 3,1% e del 34%. Negli USA invece la domanda ha superato le rinnovabili, portando a un +17% di carbone. Nell’UE, complice il calo di vento e piogge, il gas è salito del 14% e il carbone dell’1,1%.

Un rapporto parallelo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia prevede che le rinnovabili globali possano più che raddoppiare entro il 2030, con il solare a fare da motore principale. Cina resterà leader, India diventerà il secondo mercato, mentre Arabia Saudita, Pakistan e Sud-est asiatico sono destinati a crescere.