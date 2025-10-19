Carlo Aloia, Nancy Brilli, Hélène Ehret a “Da Noi… a Ruota Libera” oggi su Rai 1

Oggi su Rai 1 tornano Francesca Fialdini e “Da Noi… a Ruota Libera”. Ospiti: Carlo Aloia, Nancy Brilli, Hélène Ehret, Claudio Gioè, Elisa Isoardi

Nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 19 ottobre alle 17.20 su Rai 1.

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita. Ospiti della puntata, Elisa Isoardi, protagonista del sabato pomeriggio di Rai 1 con “Bar Centrale”, il suo nuovo programma alla scoperta della provincia italiana; i “colleghi” di Francesca Fialdini, Nancy Brilli e il suo compagno di ballo Carlo Aloia direttamente da “Ballando con le stelle”; Claudio Gioè, che torna a vestire i panni di Saverio Lamanna in “Màkari”, la serie di successo di Rai 1, tratta dai gialli di Gaetano Savatteri. Infine, Hélène Ehret, classe 1934, alsaziana d’origine e bergamasca d’adozione, che ha dedicato la sua vita agli orfani indiani e, con la sua associazione, ha fatto adottare quasi 10 mila bambini.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.