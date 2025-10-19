Al via oggi su Rai 2 la nuova stagione di “Genitori, che fare?”

Arriva la nuova edizione di “Genitori, che fare?”, il programma dedicato alle famiglie, con un focus speciale sui genitori. In questa seconda edizione – in onda tutte le domeniche dal 19 ottobre alle 17 su Rai 2 – il talk show si propone di affrontare in modo approfondito le sfide contemporanee legate al disagio giovanile.

Con la conduzione informale di Gianni Ippoliti, il programma ospiterà genitori, figli ed esperti del settore per discutere apertamente e costruttivamente temi di grande rilevanza sociale. Tra i temi trattati vi sono le dipendenze da droghe, alcol e tecnologia, fornendo al pubblico strumenti scientifici e approcci obiettivi per comprendere e gestire queste problematiche complesse.

L’obiettivo principale è creare un confronto sereno ma rigoroso tra generazioni, offrendo sostegno alle famiglie nell’affrontare i dilemmi della genitorialità moderna. Grazie alla partecipazione attiva degli esperti, il programma si impegna a fornire non solo informazioni chiare e aggiornate, ma anche soluzioni pratiche e consigli utili per affrontare efficacemente le sfide quotidiane. La regia del programma è affidata Francesca Taddeini.