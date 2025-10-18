Stasera su Rai 2 “Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone”

In prima serata su Rai 2 in onda lo speciale “Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone” per la regia di Giampaolo Marconato

Sabato 18 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in onda “Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone” per la regia di Giampaolo Marconato. La ricostruzione di uno dei casi di cronaca nera più controversi del nostro paese.

Con le voci autorevoli di scrittori, giornalisti, ex magistrati ed inquirenti che hanno seguito la vicenda di Serena Mollicone, ritrovata senza vita nei boschi intorno ad Arce, in provincia di Frosinone, il documentario scava nei silenzi, i sospetti, i pregiudizi, la vicenda giudiziaria, il suicidio di un carabiniere, le accuse alla famiglia Mottola e la lunga attesa fino al 2025, anno in cui la Cassazione ha ordinato un nuovo processo d’appello. Dopo ventiquattro anni, la riaccensione di una speranza. Con un finale ancora tutto da scrivere.