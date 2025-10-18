Stasera su Rai 1 Ballando con le stelle: Renato Zero ballerino per una notte

“Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci torna sabato 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1 per un’altra serata ricca di sorprese e nuove sfide

“Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci torna sabato 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1 per un’altra serata ricca di sorprese e nuove sfide.

La competizione fra i Vip è sempre più accesa, le esibizioni dal vivo sono sempre più spettacolari, così come gli abiti di scena dal gusto glamour e la scenografia arricchita dalla realtà aumentata. Un’edizione ricca di colpi di scena che continua ad appassionare e catturare l’attenzione del pubblico e di migliaia di followers.

Nessun eliminato sabato scorso e al primo posto in classifica si piazzano a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Ballerino per una notte della quarta puntata: Renato Zero. Dopo aver da poco lanciato il suo ultimo album “l’orazero”, l’artista, interprete e cantautore che ha accompagnato intere generazioni, metterà in luce le sue abilità anche nel ballo. Renato Zero si cimenterà in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note di “Senza” e farà riascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

Dopo settimane di interminabili prove queste le coppie che scenderanno in pista sabato 18 ottobre: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la quarta puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come lo scorso anno al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare.

La musica di ogni singola puntata è affidata come sempre alla Paolo Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

Ballando on the Road” e “Ballando con le Stelle” in questa ventesima edizione approdano in Calabria. Sempre sabato 18 ottobre alle 10.00 su RaiPlay, e al termine della puntata di “Ballando con le stelle” su Rai 1, le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese accompagneranno le esibizioni di nove ballerini nella prima puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci con Matteo Addino al fianco di Carolyn Smith, presidente di giuria di ‘Ballando con le Stelle’, Guillermo Mariotto, stilista e volto storico del programma, e Fabio Canino, conduttore e scrittore.

La collaborazione è frutto dell’accordo tra Regione Calabria e Rai Com.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it.