“Salt”, una spy story con Angelina Jolie, stasera su Rai 4: la trama del film

Una prima serata all’insegna dell’azione più frenetica: sabato 18 ottobre alle 21.20, Rai 4 propone il film “Salt”, una spy-story interpretata da una meravigliosa Angelina Jolie: la trama

Una prima serata all’insegna dell’azione più frenetica: sabato 18 ottobre alle 21.20, Rai 4 propone il film “Salt”, una spy-story interpretata da una meravigliosa Angelina Jolie e diretta dallo specialista del genere Philip Noyce. Evelyn Salt è un’agente CIA che assiste alla confessione di una spia russa: sta per scattare il piano per un attentato ai danni del Presidente russo durante la sua prossima visita negli Stati Uniti per i funerali di Stato del Vicepresidente americano. Ma l’agente al centro di questo complotto è proprio Evelyn Salt. La donna si dichiara innocente, ma non è creduta e fugge, senza potersi fidare di nessuno. Ed è solo l’inizio.