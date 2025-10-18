Perugia: il 23enne Hekuran Cumani accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia

Omicidio a Perugia, giovane accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia. Hekuran Cumani, 23 anni, sarebbe stato ucciso al culmine di una lite

Un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è stato ucciso con una coltellata nelle prime ore di sabato nel parcheggio della facoltà di Matematica dell’Università di Perugia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta per omicidio, mentre polizia sta cercando di ricostrire la dinamica e il movente del delitto.

Secondo le prime informazioni, il fatto non sarebbe legato né all’ambiente universitario né allo spaccio di droga. Gli investigatori ipotizzano invece che l’aggressione possa essere nata da una lite degenerata durante una serata in un locale vicino all’ateneo. Cumani, di origini italo-albanesi e residente nelle Marche, sarebbe stato colpito al termine di un confronto tra due gruppi rivali. Diverse persone sono state ascoltate in questura: dalle testimonianze emergerebbe un alterco proseguito per tutta la notte e culminato nel parcheggio universitario.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)